Читайте в № 1 Снег в январе – наш самый лучший друг Несмотря на холода и морозы, зимние работы в саду и огороде продолжаются и в январе.

Поскольку урожай будущего года в огромной степени зависит от того, каким был уход за участком в течение всей зимы, поэтому рассмотрим самые важные работы зимой в саду и огороде, которые необходимо выполнить, чтобы будущий урожай приятно удивил.

Январь – обычно самый холодный месяц в году. Но он может быть и теплым, и очень холодным, и последнее очень опасно для всех плодовых и ягодных растений.

Имеющиеся долгосрочные прогнозы погоды на нынешний январь обещают его морозным только в пределах месячной нормы. Но достоверность таких прогнозов не столь высока и садоводам надо ориентироваться все-таки на худшее – на более суровый январь.

Хорошо известно, что успешность зимовки всех садовых растений у нас в подавляющем большинстве зим определяет снег, вернее его присутствие и количество. Так, в эту зиму уже с самого ее начала в конце октября установился снежный покров высотой около 15 см, который к моменту наступления 12–13 ноября очень ранних аномальных морозов (-30…-35°С) увеличился до 25 см и больше и создал защиту от них травянистых овощных, цветочных и ягодных растений, а также корневых систем всех древесных плодовых и ягодных растений. Кроме того, он создал возможность использования его для укрытия пригнутых к земле малозимостойких и незимостойких плодовых, ягодных и декоративных растений, и садоводы должны были воспользоваться этой возможностью.

В середине декабря высота снега достигла уже 35–50 см и больше, а к январю она должна увеличиться еще. А поскольку оттепели с положительной температурой по прогнозам погоды до начала января и в январе не ожидаются и к тому же сам январь ожидается снежным, то высота снега должна еще существенно увеличиться. Но и в таких довольно благоприятных предполагаемых климатических условиях января обязательное посещение своих садовых участков должно быть продолжено всеми садоводами.

Главным при этом должны быть работы по проверке целостности снежных укрытий всех садовых растений, когда полностью или частично освобождаются от снега такие растения, и восстановлению этих укрытий. Повреждение снежных укрытий растений и нарушение их целостности может быть вызвано разными причинами – ветром при расположении участка на ветродуйном месте, собаками при расположении участка близко к населенному пункту или в нем, лосями и косулями при расположении участка недалеко от леса и неисправности изгороди. Устранение указанных снежных повреждений может производиться садоводом вручную с помощью лопаты, а на ветродуйных местах может дополнительно потребоваться установка специальных задерживающих и снегонаправляющих устройств, изготовляемых из подручных материалов или из снега.

Кроме того, прогнозируемое увеличение высоты снежного покрова в январе должно вызвать увеличение накопления снега на отдельных ветвях деревьев и кустарников, что может привести при значительном увеличении нагрузки к их поломке. Поэтому важной работой, которую нужно будет обязательно начинать в январе и дальше продолжать в феврале и марте должна быть работа по сбрасыванию шестом снежных шапок с указанных ветвей.